Le débit du Rhône historiquement bas pour un automne

C'est la conséquence de l'automne particulièrement sec que l'on est en train de vivre dans le Sud. Le débit du Rhône est historiquement bas.

360 m3/s à Valence(Drôme) contre 850 en temps normal selon la compagnie nationale du Rhône. 400 m3/s à Avignon (Vaucluse). La Compagnie Nationale du Rhône (CNR) n'avait pas connu de tels débits depuis 2011, mais cette année là, c'était au printemps.

Cette année, c'est l'absence des pluies depuis la fin de l'été qui n'a pas permis de réalimenter le fleuve. Les quelques gouttes de début novembre n'ont rien changé à la situation. Le Rhône enregistre même un déficit chronique d'environ 50% par rapport aux moyennes établies depuis 1920.

C'est surtout dans la partie terminale du fleuve, à l'aval de Vallabrègues (Gard) que cette situation est presque visible à l’œil nu.

"C'est visible dans le tronçon à l'aval de Vallabrègues-Beaucaire jusqu'à Arles et la Méditerranée, à la fois sur le Grand Rhône et le Petit Rhône. Dans certains secteurs, la navigation a pu être un peu plus compliquée".