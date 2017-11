Le débit du Rhône pâtit de la sécheresse

Selon les mesures réalisées régulièrement à Beaucaire (Gard), le débit du Rhône équivalait au mois d'octobre à seulement un tiers de son débit habituel à cette période de l'année.

Le Rhône n'est pas épargné par la sécheresse. En octobre, le débit moyen, relevé régulièrement à Beaucaire, était de 460 mètres cube par seconde. "C'est à peine un tiers du débit habituel pour un mois d'octobre", explique Emmanuelle Fourey, adjointe au directeur Rhône Méditerranée de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR).

Une situation rare

Il existe des relevés depuis 1920 du débit du Rhône. Et si la situation n'est pas qualifiée d'exceptionnelle, à la CNR on explique qu'un débit si faible, c'est du quasiment du jamais vu pour un mois d'octobre.

Et la situation n'est pas partie pour revenir à la normale, puisque la pluie n'est toujours pas annoncée. c'est bien la seule à pouvoir abreuver à nouveau le Rhône. "On est tributaire du Lac Léman, et des apports de l'Ain et de l'Isère, directement impactés par la sécheresse", précise Emmanuelle Fourey.

Une production d'électricité en baisse

Si pour la navigation et l'irrigation, le Rhône ne connait pas encore de problème, c'est pour la production d’électricité, grâce aux barrages, que la situation est inquiétante. "En octobre, on a produit 40% de l'électricité que nous produisons d'habitude à cette période de l'année", explique Emmanuelle Fourey.