Débroussailler pour limiter le risque incendie, plus précoce cette année dans le Gard

Gard, France

Du vent depuis plusieurs jours, des températures en hausse... Les pompiers du Gard sont actuellement très vigilants en matière de feux. Il a très peu plu au printemps et la végétation commence à être en stress hydrique. Ce n'est pas encore la sécheresse, mais le risque incendie arrive plus vite. En ce moment, on recense entre huit et dix départs de feu dès que le vent souffle, mais la végétation n'étant pas totalement sèche, les surfaces brûlées restent relativement limitées. Ce qui n'exclut pas la vigilance. Interdiction totale de faire du feu dans les zones boisées quand il y a du vent.

Débroussailler autour de chez soi pour faciliter le travail des pompiers

Les pompiers rappellent également qu'il est toujours utile de débroussailler autour de sa maison dans les zones boisées pour éviter une propagation rapide du feu en cas d'incendie. "C'est vraiment le moment où jamais, rappelle le colonel Michel Cherbétian, responsable des opérations au SDIS 30. Il reste quelques week-ends pour le faire. Après le 15 juin, il ne sera plus possible de brûler les végétaux. Le mieux, c'est de les apporter dans les déchetteries. Il faut aussi débarrasser le toit des aiguilles de pin parce que c'est par là que le feu démarrera."

Le colonel Michel Cherbetian, responsable des opérations au SDIS 30 Copier

Pas de barbecue au bord de l'eau

Plus largement, les pompiers rappellent quelques conseils basiques pour éviter les incendies. Éviter bien sûr de fumer en forêt (certains l'ignorent encore), éviter aussi de faire un barbecue en bord de rivière. Un conseil qui s'adresse surtout aux touristes du nord de l'Europe qui ne connaissent pas le risque incendie. "Le feu peut être mal éteint et peut se rallumer dans la nuit." C'est ce qui était arrivé en août 2017 à Collias. Trente hectares de forêt étaient partis en fumée à cause d'un barbecue mal éteint au bord du Gardon.