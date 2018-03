En France, le nombre d'oiseaux a baissé de près de 30% en 30 ans dans les campagnes. Dans la Vienne, la Ligue de protection des oiseaux qui participe au comptage des espèces fait le même constat, et c'est dans les zones agricoles que les populations d'oiseaux baissent le plus.

En fait, la mutation des pratiques agricoles : agrandissement des parcelles et utilisation massive de produits chimiques, a eu des conséquences sur les ressources alimentaires des oiseaux. "Le déclin des oiseaux n'est que le reflet du déclin des insectes ou des plantes qui sont présentes dans les bordures de champs ou de chemins", précise le représentant de la LPO. "Et c'est le manque de zones refuges et de zones alimentaires pour les oiseaux qui entraînent leur déclin". Même les espèces granivores vont avoir besoin d'énormément d'insectes pour s'alimenter. Ce qui accentue la baisse du nombre d'insectes.

Pour le Poitevin Cyril Poirel, il ne faut pas pour autant stigmatiser les agriculteurs, mais travailler avec eux. Pour changer la donne, il faudrait réformer le système agricole. Et cela passe par de l'information, de la sensibilisation, et de l'agro-écologie.

"Il faudrait développer des méthodes de production qui soient plus durables, en utilisant moins d'intrants et en revenant à de l'agronomie. Des rotations culturales plus longues, des tailles de parcelles plus raisonnées. Remettre en place des zones refuges permanentes, comme les haies ou les zones enherbées où les espèces telles que les pollinisateurs vont pouvoir survivre car aujourd'hui les zones agricoles, par endroits, sont devenus des sortes de déserts où il n'y a plus d'espaces pour ces espèces, et où elles peuvent plus survivre", préconise la LPO de la Vienne pour sauvegarder les oiseaux et les insectes dans nos campagnes.