Haute-Vienne, France

Deux ans après avoir distribué des kits radon gratuitement aux habitants qui le souhaitaient dans une quinzaine de communes de la Communauté de communes ELAN, l'IRSN (l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire) estime avoir atteint son objectif. Plus de 700 foyers du Nord-Est du département, un secteur particulièrement exposé à la présence du radon dans le sol, avaient restitué leurs kits et dans 70 % des logements la présence de radon dépassait la valeur de référence normale qui est de 300 becquerels / m3. Le radon étant un gaz radioactif qui renforce les risques de cancer du poumon en cas de forte concentration. Aujourd'hui si l’expérience est jugée positive c'est que dans les foyers qui ont effectué des travaux on constate que la concentration de radon a fortement diminué.

Après le constat... les remèdes livrent des résultats positifs

Le directeur adjoint de l'environnement à l'IRSN estime que le programme a porté ses fruits "il ne s'agissait pas d'inquiéter les habitants chez qui on a mesuré une forte présence de radon, mais de les accompagner pour les aider à réaliser des travaux" explique Didier Gay . C'est ce qui a été fait dans plus d'une cinquantaine d'habitations. Des travaux de ventilation essentiellement soit dans l'espace de vie ou dans les caves ou vide sanitaires lorsqu'il y en a. "En moyenne sur les 53 maisons où des travaux ont été faits et que nous avons contrôlées le taux de radon a été divisé par trois explique encore Didier Gay.

On est même passé dans une habitation particulièrement exposée au radon de plus de 4 300 becquerels par M3 à moins de 700 becquerels.

Le bémol c'est que les travaux sont entièrement à la charge des particuliers. Cette expérience va faire l'objet d'un rapport qui va alimenter notamment le plan régional 2017-2021 "santé et environnement piloté par la DREAL.