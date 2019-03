VIDÉO : Le démantèlement de l'ancienne raffinerie SRD de Dunkerque avance

Dunkerque, France

Aux portes de Dunkerque, c’est le plus gros chantier en France actuellement pour un démantèlement d’usine. Et pas question, de dynamiter bâtiments et tuyaux. Il faut tout nettoyer, démonter et recycler raconte Séverine Rouget, la directrice du chantier, à propos notamment des cheminées : "On ne fait tomber aucune charge lourde, pour éviter le risque de pyrotechnique, lié aux bombes des deux guerres mondiales. Donc, on a monté une plate-forme élévatrice et au-dessus il y a un petit robot grignoteur qui vient casser toute la cheminée et les éléments tombent à l'intérieur de la cheminée et sont récupérés en dessous dans un matériel dédié."

A cause des bombes des deux guerres mondiales, le démantèlement de la raffinerie SRD de Dunkerque se fait par démontage et grignotage des cheminées. Les chutes d'objets lourds sont interdites. © Radio France - Matthieu Darriet

Ces précautions signifient qu’il a fallu une bonne année pour concevoir le chantier, avec un gros travail de repérage de l’amiante et de sécurité à organiser. Il y a actuellement 60 entreprises et 170 personnes sur le site, explique Stéphane Degroote, le responsable de la sécurité : "Dans un chantier de construction, il y a toutes les études et on sait que papa va dans maman, mais avec un chantier de déconstruction, rien n'est acquis. "

Chaque matin, on a un point pour pouvoir coordonner les travaux qui vont se dérouler, puisque on a des corps de métier différents, électriciens, désamianteurs, déconstructeurs... de façon à éviter les accidents.

En même temps que la déconstruction, le propriétaire, Colas (filiale du groupe Bouygues), travaille sur la dépollution des 90 ha du site. Et pour trouver la bonne méthode, une petite unité test d’extraction sous vide a été montée sur un ha, raconte Quentin Le Bihan, chef de projet : "Nous avons planté des aiguilles dans le sol qui nous permettent d'aspirer la pollution et de l'envoyer, pour la phase eau, vers la station d'épuration du site et pour la phase air, vers notre unité de traitement."

Cela fonctionne bien pour ce que nous trouvons sur cette zone, mais il faudra sûrement adapter le dispositif ailleurs, en fonction des types de pollution rencontrés.

La dépollution consiste, pour l’essentiel, à récupérer des hydrocarbures, puisque c‘était l’activité du site, avec certains produits qui remontent aux années cinquante.

Pour tester la meilleure méthode de dépollution, une installation pilote a été montée. Des aiguilles sont plantées sur un ha, pour aspirer les polluants. © Radio France - Matthieu Darriet

Mais à mi-parcours, cette remise en état a bien avancé explique Henri Molleron, le patron de Colas environnement : "Il a d'abord fallu vidanger la raffinerie, la débarrasser de tous ses déchets, de ses fonds de cuve. C'est 250 km de tuyaux à vider ; et il a fallu mettre en sécurité tout ce qui était sous pression, etc... On a aussi dû organiser une nouvelle distribution électrique et sur 90 hectares, c'est pas des petits câbles. En 2018, on a attaqué de travail pour de vrai."

En ce début 2019, nous avons fait les trois-quarts du désamiantage et un peu plus de la moitié du démantèlement. On est complètement dans l'échéancier qu'on s'était fixé.

Assez rapidement, de premières parcelles vont donc pouvoir être rendues au Grand port maritime de Dunkerque (GPMD), pour permettre l’installation de nouvelles entreprises. La facture dépasse déjà les 30 millions d’euros et ce n’est pas terminé.