Le département de l'Hérault est placé en vigilance canicule ce lundi après-midi. Les températures vont grimper jusqu'à 35 degrés la journée et ne descendront pas en dessous des 22 degrés la nuit.

Hérault, France

Météo France place le département de l'Hérault en vigilance canicule niveau orange ce lundi à partir de 16 heures. Les températures vont grimper jusqu'à 35 degrés ce mardi, jusqu'à 39 ou 40 degrés jeudi et vendredi. À ces chaleurs étouffantes vont s'ajouter des températures nocturnes qui ne descendront pas en dessous de 22 degrés jusqu'à mercredi, et même 25 degrés jeudi et vendredi. Pas de quoi se rafraîchir.

Le deuxième été le plus chaud dans l'Hérault après 2003

Cet épisode de canicule est prévu jusqu'à la fin de la semaine, mais ces grosses chaleurs qui nous viennent du Maghreb vont se poursuivre au moins jusqu'au 12 août. Et si ces chaleurs se confirment, cet été 2018 sera le deuxième été le plus chaud depuis celui de 2003.

Le mois de juillet a déjà été un mois record dans l'Hérault : le troisième mois de juillet le plus chaud depuis 30 ans, après 2006 et 2015

Le Gard est également concerné par cet épisode de canicule. Au total, six départements français sont placés en vigilance orange.