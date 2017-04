Le département de l'Isère placé en vigilance sécheresse

L'hiver a été doux et le printemps précoce : le déficit pluviométrique est de 40% en Isère. La Préfecture a placé le département en vigilance "sécheresse".

La terre a déjà soif ! Le département de l'Isère est passé en vigilance sécheresse, par décision du Préfet après consultation du Comité Départemental de l'Eau.

Il manque 40% de pluie et les stocks de neige sont déjà nuls à moins de 2.000 mètres d'altitude. "Tous les bassins sont extrêmement déficitaires", explique la Préfecture de l'Isère, "y compris les massifs montagneux inférieurs, à l'exception du Dévoluy et de la Haute-Romanche qui ont bénéficié de retours d'Est durant l'hiver".

La faute à la météo

La météo a été particulièrement clémente ces derniers mois. L'hiver a été sec, et le printemps précoce et très chaud. "La situation des cours d'eau est globalement en dessous des moyennes saisonnières avec une tendance à la baisse depuis plusieurs jours du fait de l'absence de précipitations et du démarrage précoce de la végétation", indique la Préfecture, et "les nappes sont à des niveaux proches de la moyenne à très bas pour la saison".

Le Préfet de l'Isère a donc décidé de placer tout le département en vigilance pour les eaux superficielles et souterraines.

Pas d'interdictions, mais des recommandations

Pour l'instant, il n'y a pas de mesures de restriction et d'interdiction. En revanche, la Préfecture formule des recommandations pour inciter les usagers à économiser l'eau : "il est demandé à chacun une gestion économe de l'eau (remplissage des piscines, arrosage, bains, lavages divers...)".