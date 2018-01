L'alerte orange aux crues est maintenue pour le Serein, l'Armançon et L'Yonne amont. Les pics sont attendus dans la nuit de lundi à mardi ou au plus tard mercredi. En attendant, les communes riveraines des cours d’eau anticipent.

Charny-Orée-de-Puisaye, Yonne, France

Les fortes précipitations de ces derniers jours conjuguées à des sols déjà gorgés d’eau entrainent cette fois encore une montée des cours d’eaux du département.

A Tonnerre, le Plan Communal de Sauvegarde a été déclenché lundi, les riverains et les entreprises des zones à risques ont été informés et il leur a été conseillé de mettre à l’abri en hauteur meubles et matériels de valeur.

La route D427, entre Avallon et Pontaubert qui longe la vallée du Cousin a été fermée à la circulation lundi dès 17 heures.

Du côté de Charny, dès lundi, la mairie a commencé à surveiller la montée de la rivière Ouanne. La municipalité a préféré anticiper et demander aux habitants de surélever leurs meubles avant que le cours d’eau ne soit trop haut. Lundi après-midi donc, Nathalie Saunier s’est mis au travail pour se protéger au maximum de la crue car cette habitante de Charny a vu sa maison inondée il y a deux ans. « Je suis dans l’angoisse de regarder la rivière. De voir le niveau d’eau monter. Notre limite à nous c’est deux mètres vingt après on sera inondé. Donc on met des parpaings pour protéger les ouvertures » explique Nathalie.

En 2016 les conséquences de la crue de l’Ouanne ont été dramatiques pour cette famille. Elle a dû quitter sa maison envahie par vingt centimètres d’eau. « Cela fait peur » se souvient la mère de famille.

Depuis toute la maison, les murs ont été refaits et c’est quelque chose que Nathalie ne souhaite pas revivre. « C’est assez douloureux, cette nuit nous n’allons pas dormir, on devait s’absenter et bien nous ne sommes pas partis car nous sommes dans l’angoisse malgré tout. Heureusement du monde arrive pour nous aider et monter les meubles si besoin »

La vigilance orange est maintenue dans l’Yonne jusqu’à mardi 16 heures