Le département de la Charente en vigilance orange aux orages

Le département de la Charente vient d'être placé en vigilance orange aux orages par Météo France. Une alerte valable jusqu'à ce soir minuit.

Météo France place douze départements en vigilance orange aux orages. En plus de la Charente, cela concerne également l'Aube, le Cher, la Corrèze, la Creuse, l'Indre, le Loiret, la Nièvre, la Seine-et-Marne, la Vienne, la Haute-Vienne et l'Yonne. Des orages avec de la grêle et de la pluie sont attendus. L'alerte est valable jusqu'à ce soir minuit.