Le département de la Loire passe un cran supplémentaire en matière de vigilance sécheresse

Les déficits hydriques des nappes et des rivières restent importants sur le secteur, pas loin de 30% en moins par rapport à une année normale

Saint-Étienne, France

La préfecture et les services de la DDT direction départementale des territoires estiment que la situation est délicate particulièrement sur le nord du département ou certaines rivières ne sont plus très loin de leur étiage bas.

Une situation pas forcement inédite, mais qui arrive cette année bien plus tôt en saison

La DDT a donc placé deux bassins versant en état d'alerte comme l'explique Denis Thoumy le responsable du secteur eau et environnement à la DDT de la Loire .

Denis Thoumy, responsable du service Eau et Environnement à la DDT Copier

Sur ces deux bassin de la Teyssone et de l'Aix, il est interdit de remplir les piscines, d'arroser cultures et jardins entre 10 et 18 h ou de laver sa voiture en dehors des stations de lavage agrées

La Teyssone à Saint Germain l'Espinasse - ©googlemaps

La préfecture de la Loire estime également que si l'épisode de sécheresse devait persister, les rivières La Coise, Le Gier et La Rhins pourraient rapidement rejoindre le niveau d'alerte.