Le département de la Lozère placé en vigilance jaune aux vents violents

Lozère, France

Soyez prudent en Lozère. Le département est placé en vigilance jaune aux vents violents par Météo France à partir de 4h du matin. Sur le Mont-Aigual, les rafales sont très fortes et peuvent atteindre les 120 km/h. Un brouillard très épais empêche la visibilité. Soyez prudent et écoutez la matinale de France Bleu Gard Lozère de 7h à midi pour en savoir plus sur les conditions météo.