Le dispositif de viabilité hivernale activé en Lozère

Le Département de la Lozère met systématiquement en place une organisation spécifique en période de Viabilité Hivernale pour rendre les routes départementales les plus praticables et les plus sécurisées possibles.

La Lozère est entrée en période de viabilité hivernale et va le rester jusqu'au 13 mars prochain.

Cette année, sur l’ensemble des 2 263 kms du réseau départemental seront mobilisés près de 200 agents (coordinateurs, techniciens météo, chauffeurs, patrouilleurs et responsables) répartis sur 24 Centres techniques.

Deux nouvelles saleuses

La Lozère dispose de 65 engins de déneigement pour assurer la viabilité hivernale du réseau routier. Deux nouvelles saleuses viennent de rejoindre le parc de matériels spécifiques composé de 58 camions environ équipés d’étraves, de rabots, de lames et de saleuses et 7 engins polyvalents pouvant être équipés de fraises ou d’étraves, de turbines, d’ailerons.

L’hiver 2016/2017 a été relativement clément. La consommation de sel a été en baisse de 9% soit 3130 tonnes répandues alors que la consommation de pouzzolane a légèrement augmenté de 2.5% soit 3 409 tonnes.

Au total, lors de l ’hiver 2016-2017, près de 1.8 M€ ont été mobilisés par le Département pour assurer la Viabilité Hivernale.

Si l'Autoroute A 75 et les nationales 88 et 106 font l'objet d'un déneigement H24 le reste du réseau routier, n'est déneigé qu'en journée de 5h à 20heures.