Le dispositif pollution levé vendredi à Grenoble

Après trois jours de mesures de limitations de vitesse, les prévisions pour ce vendredi sont bonnes et donc la Préfecture lève le dispositif. C'est la fin du second pic de pollution de la saison dans le bassin grenoblois.

Les mesures de pollutions atmosphériques de ce jeudi dans le bassin grenoblois et les prévisions météorologiques pour le lendemain permettent d'envisager un passage en dessous du seuil des 50 microgrammes de particules fines par mètre cube sur deux jours consécutifs. Les restrictions de vitesse sur les grand axes de la Métropole grenobloise, du Grésivaudan et de certaines commune du Pays voironnais seront donc levées dès vendredi matin. Il n'y a donc plus de mesures liées au pic de pollution en Isère, que ce soit dans le nord ou dans le sud du département.