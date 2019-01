La SEPANSO des Landes dénonce une prolifération de panneaux publicitaires illégaux

Landes, France

Un des vœux que la Fédération des associations de protection de la nature de la région Aquitaine souhaiterait voir exaucer cette année, c'est celui qui concerne la pollution visuelle dans les Landes. Selon la SEPANSO (la Société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le Sud-Ouest), les panneaux publicitaires illégaux fleurissent dans le département.

Que dit la loi ?

Le Code de l'Environnement distingue deux cas de figure, entre les agglomérations et les communes rurales. Les grandes agglomérations peuvent établir un règlement local de publicité, qui fixe des périmètres autorisés où peuvent être installés les panneaux publicitaires. Leur surface dépend de la façon dont ils sont implantés. S'ils sont accrochés sur des bâtiments, elle ne doit pas dépasser les quatre mètres carrés ; six pour les grands panneaux scellés au sol. En ce qui concerne les communes rurales, la loi est plus claire : ils sont interdits en dehors des panneaux qui indiquent l'entrée et la sortie du village.

Y-a-t-il plus de panneaux publicitaires dans les Landes ?

Pas plus qu'ailleurs. Mais d'après la SEPANSO, le département landais est l'un des premiers en France en matière de surface commerciale, c'est-à-dire qui compte le plus d'hypermarchés et de supermarchés. "Et donc il y a beaucoup de panneaux où on voit arriver les côtelettes, les rôtis, les cuisses de poulets et les saucisses", énumère le président de la SEPANSO dans les Landes Georges Cingal.

La loi est-elle bien respectée dans les Landes ?

Etant donné que les annonceurs payent une redevance pour installer les panneaux publicitaires, certaines collectivités ferment les yeux sur la réglementation. Dans les communes rurales, les redevances sont versés aux propriétaires qui donnent leur accord pour faire implanter les enseignes sur leurs terres. C'est ainsi que fleurissent des panneaux publicitaires illégaux sur les voies départementales, dans les espaces naturels, agricoles ou forestiers. En tout, la SEPANSO estime qu'environ 150 communes landaises ne sont pas dans les clous.