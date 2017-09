Le Finistère se mobilise après le passage dévastateur d'Irma sur les Antilles

Une commune qui fait un geste, un sapeur-pompier spécialisé qui part avec les premières équipes de secours : le Finistère apporte ses premiers soutiens aux populations touchées par l'ouragan Irma.

C'est un début, sans doute, mais la mobilisation de la métropole sera primordiale pour venir en aide aux îles et aux populations touchées par le passage dévastateur de l'ouragan de catégorie 5 "Irma". Voici déjà deux exemples en Finistère.

Un pompier finistérien spécialiste de sauvetage-déblaiement

Il s'appelle Michel Le Bras, il a 57 ans, et il fait parti des sapeurs pompiers envoyés en renfort par la protection civile sur la zone Antilles. Sa mission sera entre autres le sauvetage-déblaiement, une spécialité dans laquelle il a atteint le plus haut niveau d'expertise " il est conseiller technique dans ce domaine ! Explique son collègue, le Colonel Auvray, des pompiers du Finistère. Ça consiste à évaluer les dégâts, étayer si besoin des maisons et des bâtiments en mauvais état, protéger des superstructures et si besoin, à rechercher des personnes ensevelies."

Le colonel Auvray détaille les missions de son collègue, le commandant Le Bras Copier

On est dans une posture de solidarité - Colonel Christophe Auvray

Evidemment, l'intervention va comporter des risques, car un autre ouragan est en train de se déplacer vers l'arc antillais, Jose, mais le Colonel Auvray précise : " ce qui entre dans la réflexion, c'est de porter secours, on prend aussi en compte le danger, mais on est d'abord dans une posture de solidarité. C'est un bout de la France, et même plus qui est touché. A partir du moment où on est appelé à la rescousse, c'est bien volontiers que nous envoyons des renforts. "

A Gouesnou, le maire vote un don symbolique

6075€ de dons à la Croix-Rouge, c'est la décision du maire de Gouesnou, Stéphane Roudaut. " J'espère qu'elle sera voté à l'unanimité par le conseil municipal dit l'élu du Nord-Finistère. Lorsqu'on a tout perdu, on a besoin je pense d'avoir des messages de solidarité. J'invite la population de Gouesnou à se mobiliser à nouveau, il y a une urne dans le hall de la mairie qui viendra compléter le don municipal. 6075€, comme les 6075 habitants de la commune. "