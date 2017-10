Le France Electrique Tour débute à Bagnols-sur-Cèze

Ce n'est pas un hasard si le 3é édition du France Électrique Tour passe par Bagnols-sur-Cèze. On vient d'installer 2 bornes de recharge pour voitures électriques et le Gard, et l'un des 13 départements les mieux équipés de la région Occitanie. Après le bio, l'excellence dans le déplacement doux.

Le départ du 3é France Électrique Tour a été donné, en début de semaine des Bouches-du-Rhône. Un prologue couru entre Avignon et Aix-en-Provence. Ce mardi, les choses commençaient avec la 1ère étape au départ de Bagnols-sur-Cèze. Jusqu'à la fin de la semaine, 4 étapes sont programmées, l'arrivée pour la cinquantaine de participants étant jugée à la Roche-sur-Yon en Vendée. Un départ dans la 3é ville du Gard qui ne doit rien au hasard. Il a été donné devant les deux nouvelles bornes de recharges installées récemment par le SMEG, (syndicat mixte d'électricité du Gard).

Une cinquantaine de concurrents dont une équipe du Gard pour promouvoir le déplacement doux.

Ils feront quand même quelques 1.500 km au total à raison de 350 par jour. Du Gard en passant par la Loire, les gorges de l’Ardèche, la vallée du Rhône, l'Allier, l'Indre et Loire et la Vendée. Que du bohneur a entendre les participants dont une voiture électrique du SMEG, (Syndicat Mixte d’Électricité du Gard). Au delà de la compétition, le France électrique tour, c'est de sensibiliser les élus à la mobilité électrique localement.

Je sais le coût de l'installation d'une borne de recharge mais si vous n'apportez pas de service, les gens ne viennent pas chez-vous.

Venu assister au départ du France Électrique Tour, Thierry Clémente, le maire de Collorgues. 600 habitants dans cette commune de l'Uzège. Il voudrait bien une borne chez lui. C'est cher, mais pourquoi pas financer une étude et voir avec le prochain plan d'installation de bornes isoélectrique du SMEG. Le syndicat mixte gardois peut crier cocorico. Avec 120 bornes de recharge déjà en service nous occupons la 1ère place des 13 départements d'Occitanie et nous serons le 3é le mieux équipé après l’Hérault et l'Aude fin 2017.

Reportage à Bagnols-sur-Cèze de Ludovic Labastrou Copier

Il y a 2 ans on était à 15O, aujourd'hui 300 kilomètres d'autonomie, 500 bientôt 1.000 pour 2030. Rouler en électrique c'est génial.

La 1 ère étape du France Electrique Tour au départ de Bagnols-sur-Cèze, c'est aussi l'occasion pour son organisateur de saluer le travail fait ici en matière d'implantation de bornes de recharges - 120 en fonction, 150 fin 2017 - des bornes de recharges qui ne sont pas forcément utiles pour les petits déplacements.

Jean-François Villeret, organisateur du France Electrique Tour. Copier

150 bornes de recharge dans le Gard, 900 dans le schéma régional Révéo en Occitanie.

Le départ du France Electrique Tour à Bagnols-sur-Cèze a aussi été l'occasion de rencontrer les concessionnaires de véhicules électriques. Voitures, motos, trottinettes vélos ou encore gyropodes électriques.

Jean-Yves Chapelet, maire convaincu de Bagnols-sur-Cèze. © Radio France - Ludovic Labastrou