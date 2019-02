"Le frelon asiatique a envahi le département" : l'inquiétude des apiculteurs drômois

La section apicole du groupement départemental sanitaire se réunissaient à Nyons samedi 8 février. Elle s'inquiète de l'invasion toujours plus forte du frelon asiatique, redoutable prédateur : le nombre de ruches exterminées a été multipliée par trois en 2018.

La section apicole du groupement départemental sanitaire se réunissaient à Nyons samedi 8 février en Assemblée générale, après une année bien compliquée pour les apiculteurs. Ils sont de moins en moins nombreux, notamment les amateurs qui ont peu de ruches. Car les abeilles meurent, de plus en plus, près de 30% de perte de population l'hiver dernier selon la SA GDS26. Plusieurs facteurs à cela, l'apparition d'un acarien qui affaiblit les ruches, le varroa, l'utilisation dans les cultures de néonicotinoïdes, mais aussi le frelon asiatique, prédateur en expansion.

332 nids détruits en 2018

Depuis l'arrivée du frelon asiatique dans la Drôme en 2013, un plan de lutte a été mis en place par la SA GDS26 avec des professionnels, la préfecture, le département, les pompiers et d'autres acteurs. En 2015 onze nids ont du être détruits, en 2018 c'était 332, soit trois fois plus qu'en 2017. "Le frelon asiatique a envahi la Drôme", constate Bernard Guellard, président de la SA GDS 26.

Le problème c'est que cela coûte de l'argent, détruire un nid peut coûter jusqu'à 200 euros, le budget 2018 de la lutte contre le frelon asiatique était de 65 000 €, contre 25 000 € l'année d'avant. "On ne va certainement plus pouvoir détruire les nids", regrette Bernard Guellard, qui aimerait la mise en place d'un plan national et même international de lutte contre le frelon asiatique. À défaut il demande aux chercheurs de trouver des moyens de lutte efficaces rapidement, notamment avec des pièges sélectifs qui ne tueraient pas d'autres animaux.