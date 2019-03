VIDEO Le frelon asiatique : l'invasion continue en Ile de France

Île-de-France, France

Cela fait quatre ans, maintenant, que le frelon asiatique a entamé son invasion de l'Ile de France. Il est apparu, dans le sud de la région, en 2014. D'une cinquantaine de nids recensés en 2015, on est passé à près de 400 en 2017. En cette fin d'hiver, les frelons asiatiques commencent à sortir de leur période d'hibernation. Les premières femelles vont sortir, les femelles "fondatrices", qui vont édifier les premiers nids. Au cours de l'année, elles vont donner naissance à 1 500 à 2 000 frelons, les ouvrières. Elles vont engendrer une centaine d'autres fondatrices. La croissance des colonies est multipliée par 100 chaque année. D'où l'inquiétude des apiculteurs, qui tentent de s'organiser, dans la région, pour lutter contre ces prédateurs.

Un prédateur redoutable

Si le frelon européen est assez inoffensif, son cousin asiatique, en revanche, est un prédateur redoutable pour les abeilles domestiques. Le frelon asiatique se nourrit de fruits et d'insectes, notamment des abeilles, dont il est particulièrement friand. Les nids sont souvent installés, justement, à proximité des ruches, à la cime des arbres, mais pas seulement. Des pièges peuvent être installés par les apiculteurs : deux bouteilles en plastic, remplies d'un mélange de sirop de fruit rouge, de bière brune et de vin blanc, qui repousse les abeilles. Mettre de l'insecticide ne sert pas à grand chose, tous les frelons ne séjournant pas en permanence dans le nid.

Un danger pour l'humain

Il ne faut surtout pas approcher à moins de huit mètres, d'un nid de frelon. Les gardiens, alertés, peuvent attaquer, avec, dans certains cas l'aide de 95% de tous les individus du nid. Très agressif, dès qu'il se sent en danger, le frelon asiatique pique à plusieurs reprises et projette son venin urticant. Cela dit, sa piqûre n'est pas mortelle, à moins, peut-être d'avoir été piqué plus de 40 fois ou encore d'avoir été piqué dans la gorge. Au même titre que les piqûres de guêpe, il y a danger, surtout, pour les personnes allergiques. En revanche, le dard du frelon est très puissant : il peut traverser les tissus épais et même les bottes en caoutchouc.

Le Frelon, en France, depuis 14 ans

Le frelon asiatique est arrivé en France, en 2004, de manière accidentelle. Il a été transporté, en même temps que des poteries, importées de Chine. Il s'est d'abord installé dans le sud de la France, dans le Lot et Garonne, avant d'envahir tout le pays. En Asie, il avait un prédateur, ce qui n'est pas le cas ici. Là-bas, pour échapper à son prédateur, il installait ses nids très en hauteur. En France, il a compris qu'il n'était pas exposé aux mêmes dangers et nidifie de plus en plus bas, ce qui présente un risque plus important pour les humains.