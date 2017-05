Le frelon asiatique très présent dans le pays de Quimperlé en ce début de saison

En quelques semaines, ils ont piégés plus de 1000 frelons asiatiques sur le secteur de Querrien, dans le pays de Quimperlé. C'est beaucoup, et selon ces deux spécialistes, c'est bien la preuve qu'il faut piéger les reproductrices en début de saison.

Une vraie plaie ! Le frelon asiatique est chez nous depuis plusieurs années. 2005, en Bretagne. Et il ne cesse de progresser. Si vous demandez aux professionnels "où y en a-t-il en Bretagne ? " la réponse est claire : "Partout ! ". Cet insecte particulièrement agressif envers les abeilles est de plus en plus capturé et chassé chez nous. Mais malgré ces campagnes de capture, il semble ne faire que se multiplier. Alors, quelle est la bonne méthode ?

De gros dégâts, sauf chez les "piégeurs"

L'an dernier, certains apiculteurs du secteur de Quimperlé ont perdu énormément de leurs abeilles, et donc de leur récolte en raison du frelon asiatique. Ce n'est pas le cas de Daniel Cado : lui a piégé un maximum de fondatrices en début de saison, résultat, autour de ses ruches, il n'a pas beaucoup vu le frelon avant la fin de la saison. " Mais là, ça allait, ma miellée était faite. Je n'ai pas trop souffert, et mes ruches ont très peu de mortalité anormale en ce début de printemps ".

Les frelons européens peuvent être victimes du piégeage... Mais en attendant, on ne fait rien pour nos abeilles ! Daniel Cado, apiculteur à Querrien

Détruire les nids ou piéger les reines ?

Marcel Moysan est en charge du piégeage des frelons asiatiques à Querrien et pour lui, l'important est de piéger les reines au début de la saison. Problème, cette méthode est controversée par certains scientifiques. La plus acceptée c'est la destruction des nids en fin de saison. Mais selon Marcel Moysan, c'est une erreur, et pendant ce temps, on laisse proliférer cette espèce invasive.

" Les fondatrices, c'est pas une génération spontanée. Elles sont nées à l'automne dernier. Cette année, j'en ai piégé plus de 1000 sur mon secteur. Donc on voit bien que la destruction des nids a des limites ! On voit bien que le piégeage est la solution, il faut mettre l'accent là-dessus à l'avenir ".