Pas de chute de neige ce jeudi matin dans la Marne et les Ardennes, mais le grand froid s'est invité. Même si les routes sont traitées, la prudence est de rigueur. Il n'y a pas de transport scolaire, mais bus et trams circulent. Comme d'habitude, France Bleu vous accompagne !

Champagne-Ardenne, France

Programme patinoire, ce jeudi matin : la neige ne tombe plus sur les départements de la Marne et des Ardennes, mais les températures ont fortement chuté : -10 à Reims, - 11 à Givet, dans les Ardennes, d'après Météo France. Prudence sur les routes, et aussi à pied : en ville, beaucoup de trottoirs sont glissants !

Que vous alliez au travail, ou que vous emmeniez vos enfants à l'école, il n'y a pas de transports par cars, ce jeudi, suite à des arrêtés préfectoraux. Dans les villes, les transports en commun fonctionnent. A Charleville-Mézières, seules les lignes B et C sont perturbées. Les bus roulent aussi à Châlons-en-Champagne.

A Reims, les trams sont en service, les bus également, mais certains secteurs ne peuvent pas être desservis par les bus :

Ligne 1 : Terminus Europe non desservi

Ligne 3 : Terminus à l'arrêt Neuvillette Ecole pas de passage par Raphael/Arnoult

Ligne 4 : pas de desserte du quartier Clairmarais

Ligne 6 : desserte jusqu' à Farman puis 1/2 tour

Ligne 13: pas de desserte du quartier Lézardières.

A météo exceptionnelle, dispositif exceptionnel : Nicolas Schmitt va à votre rencontre dans les gares, pour nous dire ce qui circule et ce qui bloque. Fabrice Morvan, notre baladeur, prend de la hauteur : il survole le département de la Marne en hélicoptère, avec la société Hélitel basée à Auberives. Décollage aux environs de 7h45. Fabrice sera ensuite en fil rouge pour nous dire comment ça roule, en direct sur France Bleu et sur notre page Facebook.

Et puis, les infos, c'est aussi avec vous : vous intervenez quand vous voulez pour nous signaler une difficulté ou témoigner : 03 26 50 81 81