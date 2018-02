Des températures glaciales et en dessous des normales de saison. Le froid est arrivé tout droit de Russie et s'est installé aussi en Limousin ce lundi. En Haute-Vienne c'est à Saint-Léger-la-Montagne qu'il a fait le plus froid mais à Peyrelevade en Corrèze on est descendu jusqu'à moins 10 degrés.

Limousin, France

A la station météo France de Limoges Bellegarde on reconnait que le phénomène est exceptionnel pour la fin février. Habituellement c'est plutôt pendant la première quinzaine d'un mois de février qu'on rencontre des températures aussi glaciales.

Dans la nuit de dimanche à lundi c'est donc à Saint Léger-la-Montagne qu'il a fait le plus froid en Haute-Vienne puisque le thermomètre est descendu jusqu'à moins 9.4 degrés Mais à Peyrelevade en Corrèze on a atteint moins 10.1 degrés. Notre région n'est donc pas épargnée par ce froid venu de Russie et pourtant on n'a pas vraiment battu de record de températures négatives

Moins froid qu'en février 2012 ... et surtout qu'en 1986

Le vent de Nord-Est accentue cet effet de froid car les températures ressenties donnent l'impression d'avoir jusqu'à 4 degrés de moins que les températures réelles. Mais si ce mardi s'annonce encore plus glacial on a déjà fait face à des températures encore plus basses en février en Limousin. Le 10 février 2012 on avait enregistré moins 15 degrés à Limoges Bellegarde mais le record remonte à février 1986 où on était descendu jusqu'à moins 19 degrés à Peyrelevade sur le plateau de Millevaches.