Marseille, France

Le thermomètre va chuter dans le Var et les Bouches-du-Rhône à partir de lundi selon Météo France qui prévoit des chutes de neige dans la nuit de dimanche à lundi dans le Var.

Il fera froid surtout mardi

Les températures seront négatives dans ces deux départements au lever du jour : entre -2 et -4 degrés à l'intérieur des terres et 0 degré sur le littoral notamment à Marseille. Si le temps se radoucit dans la journée, le thermomètre descendra partout en dessous de 0 mardi : entre -3 et -5 degrés dans le Var et entre -4 et -7 degrés dans les Bouches-du-Rhône. A Marseille, il fera -2 degrés au lever du jour.

Le retour de la neige par le Var

Selon Météo France, la neige va tomber dans le Var dans la nuit de dimanche à lundi. Un épisode qui va durer toute la journée de lundi, en s'étendant progressivement dans les Bouches-du-Rhône, par Aubagne, Aix-en-Provence et Salon-de-Provence, jusqu'aux portes de Marseille. Ces chutes de neige seront comprises entre 5 et 10 centimètres et jusqu'à 20 centimètres par endroit notamment dans le secteur Saint Maximin et Trets.

Circulation difficile sur le réseau secondaire dans le Var lundi

En bord de mer, la neige tiendra plus difficilement au sol. Mais lundi matin, la situation pourra être rendue très difficile sur le réseau secondaire non traité notamment dans le Ver, département le plus exposé.