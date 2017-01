Le froid fait craindre des coupures d'électricité

Avec la vague de grand froid et les températures négatives attendues cette semaine, le réseau électrique va être mis à rude épreuve. La région Grand Est, fait partie des régions les mieux dotées en matière de production énergétique mais pour éviter toute pénurie chacun peut participer.

Le Réseau de transport d’électricité (RTE) a publié lundi midi un bulletin plutôt rassurant. Si le risque de black-out n'est plus envisagé, la situation reste tout de même fragile. Avec les températures prévues cette semaine, l'opérateur s'inquiète de ne pouvoir répondre à toutes les demandes.

"Notre pays pourra naturellement fournir des quantités importantes d'électricité à la France." Gero Lücking, directeur de la société Lichtblick, fournisseur d'énergie verte en Allemagne

La France peut compter sur ses voisins en cas de pénurie, notamment l'Allemagne. Gero Lücking est le directeur de la société hambourgeoise Lichtblick, fournisseur d'énergie verte : "Si la météo est favorable, s'il y a beaucoup de vent permettant de produire de l'énergie éolienne en quantité, si le temps reste clair et froid, notre pays pourra naturellement fournir des quantités importantes d'électricité à la France. Mais au final, c'est bien sûr la capacité d'acheminement des réseaux d'électricité qui sera le facteur déterminant, puisqu'il faut évidemment transporter le courant de l'Allemagne vers la France." Dans le Grand Est, on ne devrait pas craindre trop de pénuries d'électricité, la région produit deux fois plus qu'elle ne consomme grâce à ses centrales nucléaires et à son parc éolien, le plus grand de France. Mais la région Grand Est fournie aussi les régions limitrophes comme l’Île de France et la Bourgogne France Comté.

Chacun peut réduire sa consommation

Pour éviter des pénuries en électricité cette semaine, chacun peut réduire sa consommation par des petits gestes simples. Coline Lemaignan, conseillère info énergie à l'association Alter Alsace Energies : " Se chauffer à la température conseillée 19 degrés, lorsqu'on s'absente de chez soi il faut baisser la température, baisser son chauffe-eau électrique permet aussi de faire des économies. Ces économies sont nécessaires au quotidien, on espère que chacun participera."