Le froid, à Nantes, c'est aussi le spectacle de l'Erdre gelée

Le froid nous embête un peu en ce moment. Il nous fait grelotter, il nous amène des pics de pollution, la glace empêche le Navibus de traverser l'Erdre... Mais c'est aussi un spectacle rare, assez fascinant, de voir la rivière gelée.

En pleine après-midi ce mercredi, plus rien ne bouge. Même les bateaux sont bloqués dans la glace. Lisa se croit presque à la montagne : "tout est figé. Il n'y a pas la neige, mais il y a la glace". Un peu loin, ce petit garçon et sa mamie admirent le paysage et s'amusent : "j'ai vu des canards et des mouettes. Ils vont tous sur la glace et ils glissent !". Mais si le froid embête les oiseaux, il fait le bonheur des poissons... et des pêcheurs, comme Léo, installé sous le pont de la Tortière. "Je pêche le brochet. Il y a beaucoup d'oxygène dans l'eau avec le froid, donc les carnassiers sont plus agressifs. Dès qu'il fait chaud, c'est beaucoup plus difficile pour eux de chasser".

Mais même si c'est très beau, Mickaël Marteau, le rameur du pôle France d'aviron attend le dégel avec impatience : "en général, c'est 2-3 jours et on peut recommencer à ramer. Mais là, ça dure ! Et ça pourrait devenir gênant".

Le spectacle de l'Erdre gelée © Radio France - Marion Fersing

Ne pas prendre de risques !

La glace qui fascine et qui attire ces deux adolescents qui prennent de très gros risques en allant marcher sur la glace ! "Au début, je me tenais aux rochers. Ensuite, j'ai mis des gros coups pour voir si ça résistait, ça avait l'air assez épais". Ils ont eu beaucoup de chance, il ne faut évidemment pas essayer de marcher sur la glace, bien trop dangereux. Avec les températures qui se radoucissent pendant la journée, elle craque et se casse et en dessous, l'eau est glaciale.