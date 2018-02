La vague de froid sur la France devrait s'installer jusqu'à la fin du mois. Il faut bien sûr se couvrir et faire attention, mais certains se réjouissent aussi du froid comme on l'a constaté dans l’Yonne .

Auxerre, France

Bien sûr, il y a ceux pour qui l'hiver c'est juste un mauvais moment à passer : "C'est affreux ça caille, il y en a marre" et puis il y a ceux qui relativisent : " Quand il fait beau avec un petit froid sec, on est bien". Pour Michel, c'est l'occasion de trouver des petits réconforts " Je prends un thé ou un café et une bonne gaufre chaude". Arnaud confirme ; il est le patron de La Croquerie, une brasserie sandwicherie dans la zone des Clairions à Auxerre : "Qu'est-ce qu'on peut vendre comme boissons chaudes ! Capuccino, café ou chocolat chaud, blanc, noir." Il y a aussi ceux qui dégustent les petits plats qui réchauffent : "Comme la raclette, la tartiflette,ce sont des moments de partage avec les enfants."

Un beau temps froid , c'est aussi bon pour le moral

Pour le docteur Jean-Michel Biaud, le plus grand bénéfice de cette vague de froid sec est peut-être psychologique :" Il n' y a pas la pluie ni l'humidité. Régulièrement les gens me disent, on est bien aujourd'hui. Le temps est vivifiant et dynamise, on prend _un coup de boost_, c'est quelque chose d'extrêmement important ."

Une bonne nouvelle pour les vignerons

Les vignerons se réjouissent du coup de froid ! Car ce froid sec en cette fin février est une bonne nouvelle explique Françoise Roure, la directrice de l'antenne du Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne, à Chablis : " C'est une période de froid dont on a besoin. Les jours rallongent, donc la végétation peut croire que c'est le moment pour elle de démarrer. Ce coup de froid lui rappelle que nous sommes encore en hiver et qu'il faut qu'elle se repose encore avant que les bourgeons ne viennent éclore. _Une période de froid en janvier ou février ne pose aucun problème pour nous_. En plus cela permet d’assainir l'atmosphère et de tuer les oeufs des champignons qui restent dans le sol. Un vrai froid permet de tuer les maladies qui peuvent ensuite contaminer la végétation. Donc une période de vrai froid entre 0 et -10 degrés est importante en janvier et février pour nous. "