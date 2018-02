Neige, froid, verglas : le Moscou-Paris s'installe en Corse

Par Hélène Battini, France Bleu RCFM

La Corse reste placée en vigilance jaune neige, verglas et avalanche. Il neige dans l'intérieur, et les flocons se sont invités cette nuit de lundi à mardi à basse altitude, sous la barre des 200 mètres, jusqu'en plaine en région bastiaise, dans le Nebbiu, en Balagne et en plaine orientale.