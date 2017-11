Le Gard et la Lozère en vigilance jaune pluie-inondation

Le Gard et la Lozère ont été placés en vigilance jaune inondation: un épisode cévenol est attendu dans la journée.

Le Gard et la Lozère sont en vigilance jaune orage pluie-inondation depuis 6h ce samedi matin. Un épisode cévenol est attendu dans la journée. Il devrait surtout pleuvoir cet après-midi et la nuit prochaine. Les cumuls de pluie attendus sont de 30 à 40mm en plaine et sur le littoral et 130mm sur les hauteurs, notamment dans les Cévennes. Un phénomène "classique" selon Météo France et qui ne devrait pas être de grande ampleur.