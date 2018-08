Des orages sont attendus dans la nuit de mercredi à jeudi et au cours de la journée de jeudi sur le Gard et la Lozère et des cumuls d'eau pouvant aller jusqu'à 200 millimètres sur les reliefs. Le Gard est en vigilance orange aux orages, à la pluie et aux inondations. Pour la Lozère, vigilance jaune.

Nîmes, France

Les orages devraient passer sur le Gard et la Lozère d'ouest en est. Sur les reliefs des Cévennes, Météo France prévoit des cumuls d'eau pouvant aller jusqu'à 150 millimètres, voire 200 localement. Sur le piémont et la plaine, ces cumuls devraient être de 60 à 100 millimètres. Le littoral devrait être moins exposé.

Ces pluies, un épisode cévenol, devraient débuter entre 3h et 5h du matin sur les reliefs avant de s'intensifier sur ces reliefs, puis de passer sur le piémont et la plaine. Ce phénomène orageux devrait s'atténuer en milieu de journée. Il devrait être suivi de pluies plus faibles.

Double vigilance, aux orages ainsi qu'aux pluies et inondations : orange dans le Gard pour les orages et jaune pour les pluies et inondation ; en Lozère, jaune pour orages, pluies et inondations.Ce sont donc des précautions à prendre pour toutes les activités saisonnières, le camping notamment.