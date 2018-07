Lozère, France

Le Gard et la Lozère sont placés en vigilance jaune aux orages jusqu'au samedi 28 juillet à 16 heures par Météo France.

La Préfecture de Lozère invite à la plus grande prudence et déconseille les activités de plein air durant cette période. Dans un communiqué, elle précise que de forts orages accompagnés de pluies, de grêle et de fortes rafales de vent sont prévus dans la soirée et la nuit du vendredi 27 juillet jusqu'à 6 heures samedi 28 juillet.

[#AlerteMeteo] La Lozere est placée en vigilance Jaune Orage jusqu'à demain samedi 28 juillet à 5h:00 Relayez l'information et soyez prudents — Préfet de la Lozère (@Prefet_48) July 27, 2018

Par ailleurs, le Gard est en vigilance jaune canicule jusqu'au samedi 28 juillet à 16 heures.