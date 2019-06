Le Gard et la Lozère placés en vigilance jaune aux orages

Les départements du Gard et de la Lozère sont placés en vigilance jaune aux orages jusqu'à ce dimanche 9 juin au soir.

Gard, France

Des orages sont attendus sur les Gard et la Lozère jusqu'à ce dimanche 9 juin au soir. Météo France place donc les deux départements en vigilance jaune aux orages et rajoute une vigilance pluie-inondation pour la Lozère. Soyez prudent sur les routes et évitez les activités en plein air !

Dans le Gard, la vigilance est valable jusqu'à 20h. En Lozère, elle est maintenue jusqu'à 3h du matin lundi 10 juin.