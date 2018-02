Nîmes, France

Météo France a décidé de placer le Gard et la Lozère en vigilance orange ce mercredi. Ce sera à partir de 9h pour le Gard et à partir de 12h pour la Lozère

Les premiers flocons doivent tomber aux premières de la matinée. Les précipitations devraient ensuite s'intensifier au moins jusqu'à la mi-journée, mais aussi pendant une bonne partie de l'après-midi, voire jusqu'en soirée sur l'Ouest et le Nord du département.

De deux centimètres à plus de 20 centimètres entre le littoral et le Nord du Gard

Du Pays viganais jusqu'à l'Uzège, du littoral jusqu'aux Cévennes en passant par Nîmes, l'ensemble du Gard devrait être touché à des degrés divers, en fonction de la limite pluie-neige qui variera à quelques degrés près en fonction des secteurs.

Selon les endroits, la couche de neige pourrait aller de quelques centimètres à peine jusqu'à une trentaine ou une quarantaine de centimètres notamment dans l'Ouest et le Nord du Gard.

Dans le détail, les prévisions de Météo France sont les suivantes : entre le Grau du Roi et l'A9, 2 à 5 cm, entre l'A9 et une ligne Sommières-Nîmes, environ 5cm, entre la ligne Sommières-Nîmes et une ligne Quissac-La Grand Combe, entre 10 et 15 cm et enfin, au nord de la ligne Quissac- La Grand Combe, plus de 20 cm.

Sur la Lozère, des cumuls de neige significatifs sont prévus dans tout le département. De 20 à 40 cm sur les Cévenne et 10 à 20 cm ailleurs.

Un redoux généralisé est prévu jeudi et le neige fera place à la pluie.

Une météo printanière de retour pour le week-end

Le temps semble devenu complètement fou puisqu'en quelques jours à peine, le Gard aura connu des températures glaciales, avec de fortes gelées en début de semaine, la neige ce mercredi et un redoux spectaculaire prévu à l'approche du week-end prochain, annoncé comme printanier.

