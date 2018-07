Météo France a placé 18 départements en vigilance orange aux orages ce vendredi 20 juillet et jusqu'à samedi matin. Le Gard et la Lozère sont concernés.

Le Gard et la Lozère en vigilance orange aux orages ce 20 juillet 2018

Nîmes, France

Dix-huit départements d'Occitanie et d'Auvergne-Rhône-Alpes sont placés en vigilance orange aux orages ce vendredi 20 juillet. L'alerte est valable jusqu'à samedi, 6h du matin. Le Gard et la Lozère sont concernés.

D'après Météo France, des orages violents sont attendus à partir du début d'après-midi en Occitanie jusqu'en soirée au moins. Toutes les Cévennes sont concernées, ainsi que la plaine et le secteur de Nîmes. De fortes précipitations (localement plus de 30 mm à 50 mm en moins d'une heure), de la grêle et de fortes rafales de vent sont annoncées.