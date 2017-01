Le Gard placé en vigilance jaune "neige et verglas"

Prudence sur les routes ce mercredi matin. Le département du Gard est placé par Météo France en vigilance jaune "Neige et Verglas", la Lozère elle est en vigilance jaune grand froid. Les conditions de circulation pourraient être délicates.

Les chaussées risquent d'être glissantes ce mercredi matin. Météo France a placé le Gard en vigilance jaune "neige et verglas". Des chutes de neige sont à prévoir dans la matinée sur les plaines, 4 à 6 centimètres, entre 50 et 60 centimètres sur le mont Aigoual pour le week-end.

Dès mardi soir le département du Gard lançait un appel à la prudence via son compte sur les réseaux sociaux. Un dispositif est mis en place pour faire face à cet épisode et faciliter les conditions de circulation sur les 4 500 kilomètres de routes du département. En tout *115 personnels et une trentaine d'engins spécialisés type saleuse sont mobilisés dès 6h ce mercredi matin.

#Alerte météo : #Gard rhodanien risque #PluiesVerglaçantes demain matin à partir de 6h jusqu'à 11h très grande prudence sur la route !!! pic.twitter.com/PgxaDnBd12 — InfoRouteGard (@InfoRouteGard) January 24, 2017

Les conditions s'annoncent aussi délicate chez nos voisins du Vaucluse et des Bouches- du-Rhône, les deux départements sont placés par Météo France en vigilance orange.