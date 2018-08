Ce dimanche 12 août Météo France a émis une vigilance orange aux orages qui s'appliquera à partir de 23h et jusqu'au lundi 13 août à 11h. La Lozère est en vigilance jaune aux orages.

Des orages sont attendus dans le Gard et en Lozère (photo d'illustration)

Gard, France

De gros orages sont attendus dans le département du Gard à partir de 23h ce dimanche et jusqu'à lundi 11h. Météo France place donc le département en vigilance orange aux orages, et en vigilance jaune pluie-inondation. Le département de la Lozère est en vigilance jaune aux orages.

Des grosses rafales de vent et de la grêle

De fortes pluies sont attendues, accompagnées de rafales de vent pouvant aller jusqu'à 100km/h. Il pourrait tomber entre 50 et 70 mm de pluie en trois heures et même de la grêle selon Météo France. Sur le littoral, des vagues allant jusqu'à 1m50 pourraient se former en fin de nuit.

Les services de @meteofrance placent à nouveau le #Gard en vigilance orange. Jeudi dernier le département était déjà sinistré. Nous vs recommandons la plus grande prudence lors de vos déplacements. En #Camping se référer aux consignes de l’établissement et préférez les abris dur pic.twitter.com/TSQrrHnIg8 — SapeursPompiers Gard (@pompiersdugard) August 12, 2018

Les orages , qui arrivent de l'ouest, toucheront d'abord l'Hérault et la Lozère puis le Gard selon Météo France.