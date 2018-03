Strasbourg, France

"Une menace pour la biodiversité." Voilà ce qu'est le Grand contournement ouest de Strasbourg aux yeux de Brigitte Bardot. Dans une lettre à Nicolas Hulot, et datée du vendredi 30 mars, l'ancienne actrice et militante de la cause animale s'inquiète "des témoignages d'Alsaciens scandalisés" de la position du ministre de la Transition écologique et solidaire sur ce projet autoroutier porté par Vinci et soutenu par les collectivités locales.

Inquiète pour le grand hamster d'Alsace

Dans son courrier, Brigitte Bardot rappelle que le Conseil national pour la protection de la nature et l'Autorité environnementale ont émis des avis défavorables au projet de GCO. "Il serait invraisemblable que votre nom soit associé à ce projet destructeur", écrit-elle à l'adresse de Nicolas Hulot, estimant que le GCO pourrait "signer l'arrêt de mort" du grand hamster d'Alsace :

Après les grands discours de la COP21, comment peut-on continuer à goudronner et mutiler la nature ?

Le 23 janvier dernier, le gouvernement a donné son feu vert à la construction du GCO, assurant que des mesures environnementales destinées à compenser l'impact de cette autoroute sur les zones naturelles seraient mises en place et surveillées par l'Etat. Début février, Nicolas Hulot estimait sur France Bleu Alsace qu'il s'agissait du "moins mauvais compromis".

La lettre de Brigitte Bardot à Nicolat Hulot :