Le gel annoncé ne refroidit pas les jardiniers, à condition de prendre des précautions dans les jardins

En avril, ne te découvre pas d'un fil. Le dicton se vérifie encore avec une semaine assez froide et même du gel. La nuit de mercredi à jeudi devrait être la plus froide de la semaine.

Faut-il planter dès le mois d'avril ou bien attendre le mois de mai? Planter tôt, c'est prendre le risque d'avoir du gel, planter tard, c'est risquer de manquer d'eau (même si cette année est déjà assez sèche). Un dilemme pour tous les jardiniers en cette saison. Bien sur, cela dépend des semis que l'on souhaite réaliser mais le froid peut faire des dégâts sur des plantes qui commencent à peine à se développer et encore très fragiles.

Le gel est annoncé en Auvergne pour cette mi-avril. Pas forcément de grosses gelées, de moins 1 en plaine à moins 6 en montagne, mais assez pour faire des dégâts lorsque les bourgeons apparaissent à peine. Pour certains arbres fruitiers, il n'y a d'ailleurs pas besoin de gel. Un abricotier par exemple souffre dès que la température descend autour de 3-4 degrés. Le pétiole est fragilisé et les fruits risquent de tomber avant d'arriver à maturité.

Les trucs des jardiniers

Beaucoup de jardiniers ont pris des précautions avant l'arrivée du gel pour protéger courgettes, navets et tomates. Par exemple, isoler un plant en installant un bâton qui soutiendra un journal; fragile mais efficace. Il est possible aussi d'installer un voile de protection. Et bien sûr, un peu de fumier permet de réchauffer le sol et le semis même si ces protections ne sont efficaces que sur une courte période.

Et puis il faut aussi se rappeler que la plupart des plantes cultivées dans nos jardins ne sont pas originaires de nos régions. Les tomates ou les fraises par exemple ont été importées d'Amérique du Sud, les cultiver chez nous présente un risque. C'est toujours la nature qui commande, mais le goût des fruits et des légumes de son jardin reste... incomparable.