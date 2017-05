Le gel fait des dégâts sur les vignes de l'Armagnac et des cultures du nord des Landes

Il y a des dégâts dans les vignes des Landes et du Gers après les épisodes de gel de ces derniers jours. Les dégâts sont de l'ordre de 10 à 20% selon le directeur du syndicat des vins des Côtes de Gascogne.

Dans le vignoble d'Armagnac-Gascogne, dans le Gers et les Landes, les viticulteurs tentent de dresser le bilan après les épisodes de gel des deux dernières semaines. La perte globale de récolte est estimée entre 10% et 20% par le syndicat des vins Côtes de Gascogne. Mais certains exploitants sont beaucoup plus touchés comme dans le Bas-Armagnac, à Labastide-d'Armagnac et Betbezer-d'Armagnac, dans les Landes.

Dans les parcelles de vigne alors que tout devrait être vert en ce mois de mai, les zones de gel apparaissent clairement avec des rangs entiers marrons, des feuilles flétries. A Betbezer d'Armagnac, sur son exploitation de 11 hectares de vigne en agriculture modérée, Myriam Darzacq craint des pertes de l'ordre de 80%. Des parcelles entières sont détruites. Elle qui travaillait auparavant dans l'administration pénitentiaire a repris l'exploitation familiale il y a 5 ans pour y élaborer son propre armagnac.

A quelque kilomètres de là, à Labastide-d'Armagnac, même spectacle dans les parcelles d'Alain Gaube, à la fois maire de sa commune et vigneron. C'est surtout dans les bas de coteaux, dans les vallons que ses vignes ont grillées. Des pertes de l'ordre de 30.000 euros chez Alain Gaube. Il attend maintenant le passage d'un expert pour que l'assurance lui en rembourse au moins une partie.

D'autres cultures également victimes du gel

Il n'y a pas que les vignes qui ont été touchées par le gel la semaine dernière dans les Landes. Des dégâts sur les cultures de maïs, de pommes de terre (500 à 600 hectares) et de petits pois ont également été constatés dans le nord du département. Pour le maïs, 10.000 hectares sont touchés dans le nord des Landes, "des parcelles de maïs doux et de maïs grains, à des stades de 3 à 5 feuilles" explique Ludivic Pontico, du GRCETA, un groupement de recherche réunissant 170 agriculteurs dans le nord des Landes et le sud de la Gironde.