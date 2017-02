Découverte historique d'un gouffre très profond dans les entrailles de la Sainte-Victoire

C'est une découverte historique, au cœur de la montagne Sainte-Victoire. Le 26 décembre dernier, une équipe de spéléologues tretsois découvre un réseau de galeries inédit et surtout, un puits de 160 mètres de profondeur, le plus grand du massif et l'un des plus grands des Bouches-du-Rhône.

Il n'y avait pas eu de telle découverte depuis les années 1960 sur le massif de la Sainte-Victoire. Un puits de 160 mètres de profondeur exploré le 26 décembre dernier par les spéléologues de l'association spéléologique de Sud-Est.

Une découverte exceptionnelle

Découverte inattendue dans ce massif qui compte quelques galeries souterraines, mais pas aussi profondes. Le gouffre appelé "Bataille" de la Sainte-Victoire est le plus grand du massif mais il se place aussi dans le top 5 des plus grands gouffres des Bouches-du-Rhône derrière ceux des Calanques ou de La Ciotat par exemple.

En 45 ans de spéléologie pour moi c'est du jamais vu ! Quand on découvre cela, on est comme des enfants qui trouvent un trésor, j'étais tout tremblotant, j'étais le premier à descendre dans le grand puits" Jean-Mary Maurice président de l'association spéléologique du Sud-Est

Ils ont mis plusieurs à percer dans les cavité pour découvrir le puits © Radio France - ASSE

Les spéléologues connaissaient depuis de nombreuses années une galerie, située à 60 mètres de profondeur. Mais un courant d'air, assez important, leur a mis la puce à l'oreille.

Lampes frontales, piquets et marteaux, les spéléologues ont mis plusieurs mois avant de tomber sur le puits.

Le meilleur encore à venir ?

Au cours de leur descente dans les entrailles de la montagne, ils sont même tombés sur des petites pépites comme un crâne d’écureuil, charrié par de l'eau à 110 mètres de profondeur, il daterait de 500 à 1000 ans.

Les stalagmites donnent un aspect presque rococo aux parois des cavités © Radio France - ASSE

Dans le monde de la spéléologie forcément, la découverte va attirer du monde. Et le petit plus de cette histoire c'est que ce n'est pas fini: