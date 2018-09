Strasbourg, France

Voilà qui risque de ne pas plaire aux opposants du GCO. Deux ministres s'expriment pour la première fois ce mercredi matin pour défendre ce projet d'autoroute pour contourner Strasbourg. Une prise de parole deux jours après l'évacuation de la zad de Kolbsheim par les gendarmes.

"Ce projet est déjà lancé" François de Rugy

Le ministre de la Transition écologique était invité sur BFM TV. "Ce projet est validé et déjà lancé", estime François de Rugy qui met en avant la hausse du nombre de camions dans Strasbourg "plus 4000 camions sur les dix dernières années, on ne peut pas laisser faire ça ".

Le GCO va réduire la pollution défend le gouvernement

Avant lui, la ministre des Transports Elisabeth Borne avait elle aussi défendu un projet "_très attendu localemen_t" pour "réduire la pollution" .

Elisabeth Borne ministre des Transports réagit au projet de GCO Copier

Les opposants au GCO devaient être reçus ce jeudi matin par le ministre de la Transition écologique mais la plupart annonce un boycott de la réunion à l'instar de la députée LREM Martine Wonner pourtant à l'origine de cette rencontre.