Pénaliser les gros consommateurs, améliorer la qualité : le gouvernement dévoile son plan pour l'eau

Le ministre de la Transition écologique a dévoilé ce lundi 23 mesures visant à préserver et économiser l'eau. Les gros consommateurs pourraient ainsi être davantage mis à contribution, et un tarif plus avantageux serait mis en place pour les foyers les plus modestes.