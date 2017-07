Le gouvernement fixe à 40 le nombre de loups pouvant être abattus sur la période 2017-2018

Nicolas Hulot et Stéphane Travert ont signé mardi un arrêté fixant le nombre maximal de loups pouvant être abattus sur la période 2017-2018. Ce nombre a été fixé à 40, selon un communiqué publié par les deux ministres ce jeudi.

Au delà de 32 loups abattus, seuls les tirs de défenses tolérés

Le gouvernement établit toutefois "un seuil intermédiaire de 32 loups", au-delà duquel les "tirs de prélèvement ne seront plus autorisés". Seuls des "tirs de défense" seront tolérés, autrement dit "lorsque les loups sont en situation d'attaquer et l'éleveur en situation de défense de son troupeau".

Nicolas Hulot et Stéphane Travert précisent par ailleurs qu'une étude a été lancée pour "mesurer l'efficacité des tirs sur la prédation de l'animal vis-à-vis des troupeaux". Cette étude permettra "dans les prochains mois" de revoir "l'ensemble du dispositif" pour établir le prochain "plan Loup 2018-2022".

360 loups recensés en France

Le quota de loups pouvant être tués sur un an avait été fixé à 38 pour la période 2016-2017. Mais le mois dernier, les ministres de la Transition écologique et de l'Agriculture avaient déjà autorisé l'abattage de deux loups supplémentaires après plusieurs attaques de troupeaux, notamment dans la Drôme et les Alpes-Maritimes.

Selon, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), la population de loups augmente et atteint désormais quelque 360 individus en France.