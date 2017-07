Le grand projet d'aménagement de la Rhune toujours sur les rails et suivi de près par les défenseurs de l'environnement.

Le dialogue est ouvert entre le Conseil départemental des Pyrénées Atlantiques et les défenseurs de l'environnement qui s'inquiètent du projet d'aménagement de la Rhune. Ce jeudi, à Bayonne, des membres de Larrun Patrimoine C. et du Cade montagne ont rencontré le Président Jean-Jacques Lasserre.

"La Rhune 2020" un projet de réaménagement du site emblématique.

"La Rhune 2020" ce sont des parkings plus vastes pour une meilleure accessibilité au site. Des aménagements du site. C'est aussi un projet de passerelle "belvédère" au sommet qui contournerait les installations de TDF et qui pourrait accueillir les personnes à mobilité réduite. Une passerelle "dans le vide face à l'océan" qui doit offrir un panoramique et qui doit attirer encore plus de visiteurs.

Ce jeudi, deux membres du collectif Larrun Patrimoine Commun et du Cade montagne ont rencontré le Président du Département, Jean-Jacques Lasserre afin de lui rappeler leur désaccord sur notamment le projet de cette passerelle.

Selon ces défenseurs du patrimoine quelques 2000 pétitions ont été signées par des habitants de villages voisins contre ce projet de réaménagement.

"La voie de la concertation est ouverte"

Pour le Président de l'assemblée départementale, Jean Jacques Lasserre "la voie de la concertation est ouverte" et un "comité de concertation environnemental avec l'Etat sur la Rhune est à l'étude pour mener un travail de réflexion et de concertation afin de ne pas dénaturer le site". Des temps d'échanges ont eu lieu avec les services de l'Etat au plan régional et départemental, assure encore, le département.

Le projet "la Rhune 2020" est chiffré à 36 millions d'euros d'investissement.

La Rhune est le site le plus visité des Pyrénées Atlantiques, bénéficiaire avec plus de 360.000 passagers rien que pour le petit train emblématique en 2016 !

