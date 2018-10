Alpes-Maritimes, France

Le gros de la dépression a tout simplement du retard. Elle est actuellement essentiellement sur la mer et va arriver doucement sur les cotes des Alpes-Maritimes ce lundi. On attend deux gros épisodes majeurs : à la mi-journée et en fin d'après-midi. Des épisodes avec de fortes pluies avec l'équivalent de 150 mm d'eau en quelques heures, c'est tout simplement trois mois de pluies sur le département. Cela risque d’être encore plus compliqué car il pleut déjà depuis la fin de nuit, les sols sont gorgés d'eau d'où la grande prudence recommencée par le préfet.

Georges-François Leclerc, a demandé dans un communiqué "aux maires des communes du littoral ou disposant de campings situés en bordure de cours d'eau sur leur territoire, de se rapprocher des propriétaires des établissements afin que les occupants soient mis en sécurité". Au total 11 campings ont été évacués ce lundi matin par précaution.

Le département a été placé par Météo France en vigilance orange pour vent, pluie-inondation, neige-verglas et vagues-submersion jusqu'à ce lundi soir.

Des vagues de trois mètres sur le littoral

Le préfet demande également d'être vigilant sur les routes et sentiers littoraux : "s'éloigner des cours d'eau, ne pas aller dans les sous-sols et ne pas s'aventurer sur une route inondée". La dernière inquiétude des météorologue concerne le littoral car on attend aussi un coup de mer sur ces périodes. Avec des vagues pouvant aller jusqu'à 3 mètres par endroit.

De puissantes vagues engloutissent la plage de @VilledeNice ce dimanche soir ! Soyez prudents #VigilanceOrange#PluieInondation ! Restez à l’écoute de @francebleuazur ! Matinale avec vous de 6h à 9h #francebleuazurmatinpic.twitter.com/2bargWa1uo — France Bleu Azur (@francebleuazur) October 28, 2018