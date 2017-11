Le gypaète barbu inaugure son nouveau nid à Domancy

A l'occasion des rencontres internationales du Gypaète Barbu cette fin de semaine à Passy au pied du Mon-Blanc, sera inauguré dimanche sur les hauteurs de Domancy le nouveau centre d'élevage du Gypaète.

Le gypaète barbu est en vedette cette fin de semaine au pied du Mont-Blanc. Durant trois jours, les rencontres internationales sur ce rapace, le plus grand de la famille des vautours en Europe, disparu des Alpes au 19ème siècle, puis réintroduit avec succès dans les années 80, ces rencontres se déroulent à Passy sous l'égide de l'ASTER, le conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie. L'occasion de conférences, débats, et animations publiques http://www.reseau\-cen.org/fr/actualites\-agenda/les\-rencontres\-internationales\-sur\-le\-gypaete\-barbu\-en\-haute\-savoie

Le gypaète est un charognard (il se nourrit de viande morte et d'os, d'où son surnom"le casseur d'os), plus grand qu'un aigle royal, avec une envergure de 2 m 50, il est reconnaissable à son plumage noir, blanc et rouge orangé, et sa queue en forme de losange. Il vole souvent en longeant les falaises.

Les jeunes gypaètes se reconnaissent à la couleur de leur plumage © Radio France - Marie Ameline

30 ans après sa réintroduction, une quinzaine de couples vivent dans les Alpes françaises.

C'est dans le massif haut-savoyard du Bargy que le gypaète barbu a été réintroduit en 1987.Ils sont une quarantaine au total dans l'Arc Alpin. Les gypaètes réintroduits dans les massifs alpins, et aujourd'hui dans les autres pays d'Europe demandeurs sont nés et élevés dans le centre d'élevage de Haute-Savoie, qui ce dimanche inaugurera des locaux flambant neuf sur les hauteurs de Domancy.

4 volières en bois vont accueillir 4 couples reproducteurs © Radio France - Marie Ameline

Le taux de survie des gypaètes que nous réintroduisons dans la nature est de 95%