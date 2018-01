Strasbourg, France

Après la tempête Eleanor, l'Alsace est en proie aux inondations. Le Haut-Rhin et le Bas-Rhin sont placés en vigilance orange depuis jeudi soir. Il a beaucoup plus ces derniers jours. Une alerte crue a été déclenchée par les deux préfectures concernant le cours d'eau Zinsel du Sud dans le Bas-Rhin et les tronçons Ill Aval - Bruche et Sarre Moyenne-Eichel dans le Haut-Rhin.

L'alerte crue ⚠️ vigilance ORANGE s'est étendue : montée des eaux sur les tronçons 💧 Ill Aval – Bruche 💧Sarre Moyenne - Eichel ➡️https://t.co/rh7RoFVp0p — Préfet de la région Grand-Est et du Bas-Rhin (@PrefAlsace67) January 4, 2018

Soyez très prudent si vous prenez le volant aujourd'hui. Plusieurs routes alsaciennes sont inondées ou partiellement inondées.