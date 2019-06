Le Haut-Rhin et le Bas-Rhin relèvent leur plan canicule au niveau 3

Alsace, France

Le thermomètre va continuer de grimper, pour atteindre son pic entre mercredi et jeudi: on attend entre 37 et 39 degrés en Alsace. Parmi les 53 départements concernés, Météo France a placé le Haut-Rhin et le Bas-Rhin en vigilance orange à la canicule ce lundi 24 juin.

Dans la foulée, les deux préfectures ont fait savoir qu'elles relevaient toutes les deux leur plan canicule au niveau trois, soit l'avant-dernier.

Qu'est-ce que cela signifie ?

Le niveau trois du plan canicule permet aux autorités du Haut-Rhin et du Bas-Rhin de renforcer la mobilisation des services publics et des acteurs du territoire. Les préfectures vont également mettre en place des actions de prévention et de gestion de la canicule, notamment pour les personnes les plus fragiles.

Les autorités rappellent également quels sont les gestes de bon sens à adopter :

chez les sportifs et les personnes qui travaillent dehors, attention à la déshydratation et au coup de chaleur,

veillez aussi sur les enfants,

en cas de malaise ou de troubles du comportement, appelez un médecin ou les services de secours,

en cas d’absence ou d’indisponibilité de votre médecin traitant, au lieu d’aller aux urgences, vous pouvez appeler un médecin 116 117, en semaine, de 8 h à 20 h dans le Bas-Rhin (appel gratuit). Ce numéro vous permet d’entrer rapidement en contact avec un médecin généraliste qui évalue la situation, vous conseille et, si besoin, recherche un médecin libéral disponible à proximité pour vous prendre en charge. Les urgences vitales sont immédiatement détectées et prises en charge sans délai par les services du 15,

pendant la journée, fermez volets, rideaux et fenêtres,

aérez la nuit,

utilisez ventilateur et/ou climatisation si vous en disposez. Sinon essayez de vous rendre dans un dans un endroit frais ou climatisé (grandes surfaces, bibliothèques, cinéma, etc) deux à trois heures par jour,

ne sortez pas aux heures les plus chaudes (11h-21h),

si vous devez sortir portez un chapeau et des vêtements légers et de couleur claire,

mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour à l'aide d'un brumisateur, d'un gant de toilette ou en prenant des douches ou des bains,

hydratez-vous suffisamment, sans attendre d’avoir soif (plusieurs fois par jour si vous êtes un adulte ou un enfant et au moins 1.5L si vous êtes une personne âgée),

continuez à manger normalement et ne consommez pas d’alcool, qui altère les capacités de lutte contre la chaleur et favorise la déshydratation,

limitez vos activités physiques,

veillez à respecter la chaîne du froid lors du transport ou de la consommation des denrées alimentaires périssables.

Un numéro vert mis en place

Les symptômes d'un coup de chaleur sont : une fièvre supérieure à 40°C, une peau chaude, rouge et sèche, des maux de tête, des nausées, une somnolence, une soif intense, une confusion, des convulsions et une perte de connaissance.

Si vous avez des questions un numéro vert Canicule Info Service est ouvert. C'est le 0800 06 66 66. Vous pouvez l'appeler à tout moment entre neuf heures et 19h si vous voulez vous renseigner sur les conseils de protection. L'appel est gratuit.