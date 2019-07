Le Haut-Rhin passe à son tour en vigilance sécheresse

Haut-Rhin, France

Après le Bas-Rhin le 2 juillet, c'est au tour du département du Haut-Rhin d'être placé en vigilance sécheresse. "À ce jour, les niveaux de la nappe sont inférieurs à ceux observés en 2018 à la même période. Les débits des cours d’eau sont également à la baisse", fait savoir la préfecture dans un communiqué, vendredi 5 juillet.

Compte tenu des faibles précipitations attendues dans les jours à venir, le seuil d'alerte risque d'être franchi. La préfecture du Haut-Rhin appelle donc les agriculteurs, les entreprises et les particuliers à "faire preuve de civisme en modérant [leur] consommation d'eau". Concernant les particuliers, il est demandé d'éviter le lavage des véhicules, et de limiter entre 10h et 18h l'arrosage des pelouses et le remplissage des piscines privées.