Sécheresse hivernale dans le Haut-Rhin: un phénomène rare

Le Haut-Rhin n'avait pas connu ça depuis 50 ans: une sécheresse en plein hiver. Certaines communes sont en situation de rupture d'eau potable. La préfecture appelle les particuliers, les agriculteurs et les entreprises à modérer leur consommation.

La situation est exceptionnelle. Le volume d'eau écoulé dans les principales rivières du Haut-Rhin est largement insuffisant depuis le mois de septembre. En décembre et en janvier, le débit a été quatre fois inférieur à la moyenne dans l'Ill, la Doller, la Thur, ou encore la Fecht. Pour Laurent Touvet, préfet du Haut-Rhin, le phénomène est inquiétant: "Normalement on parle de sécheresse à la fin du printemps ou au début de l'été. Là on est fin février et la quantité d'eau dans le département est celle d'une fin d'été sec."

La commune de Kiffis a dû avoir recourt à des citernes pour palier au manque d'eau potable. Pour le moment les autorités n'ont pas demandé de restriction de la consommation mais appellent à la responsabilité de tous: "Je lance un appel à la vigilance pour sensibiliser l'ensemble des consommateurs. Car s'il ne pleut pas abondamment dans les mois à venir, il faudra prendre des mesures de restriction qui seront douloureuses pour tout le monde," avertit le préfet.

55 communes risquent de manquer d'eau dans les prochaines semaines. Les deux zones les plus touchées sont le Sundgau et le Piémont des Vosges.