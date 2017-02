Le + info - les trois idées reçues sur la protection des vignes

On se promène dans les vignes pour le + Info. Comment faire pour les protéger contre les intempéries ? Plusieurs dispositifs sont mis en place en Côte d'Or, d'autres seront testés dans les mois qui viennent.

C'est la grêle qui inquiète le plus les viticulteurs du département. Alors pour protéger les vignes, il y a déjà des générateurs qui sont installés, pour pulvériser les gros grêlons et les décomposer en plus petits. Depuis deux ans, il y a aussi une expérimentation sur une trentaine de parcelles : des filets anti-grêle sont installés. Et dans quelques semaines, des radars vont s'enraciner dans les vignes du Châtillonais.

David Moreau, vigneron à Santenay décortique quelques idées reçues.

On ne peut rien faire contre la nature

VRAI : on peut mettre en place des installations pour essayer de limiter les dégâts, mais le risque zéro n'existe pas.

Les vignerons gagnent assez bien leur vie, ils pourraient quand même assurer leurs vignes

VRAI ET FAUX : "ils gagnent bien leur vie mais le prix du foncier s'envole. Il y a certaines appellations dont le prix du foncier a été multiplié par trois en 10 ans, donc si les vignerons ne veulent pas laisser le patrimoine aux mains d'investisseurs qui n'en n'ont rien à faire de la vigne, il faut réfléchir à deux fois." Surtout que les assurances ne couvrent pas tous les risques, que les franchises sont élevées, ce qui fait qu'1/3 seulement des vignerons de la Cote d'Or sont assurés.

Si la récolte est mauvaise à cause de la météo, les vignerons peuvent se rattraper l'année suivante

FAUX : "Non il y a des rendements qui sont limités, donc si on fait la moitié d'un rendement une année, on ne peut pas faire le double l'année suivante."

REECOUTEZ L'INTEGRALITE DE L'INTERVIEW DE DAVID MOREAU

David Moreau, vigneron à Santenay Partager le son sur : Copier

CHRISTINE MONAMY, RESPONSABLE AGRO-METEO DU BUREAU INTERPROFESSIONNEL DES VINS DE BOURGOGNE DETAILLE LES DISPOSITIFS ANTI INTEMPERIES MIS EN PLACE EN COTE D'OR